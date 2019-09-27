‘Stat salıncak gibi sallandı’

DEPREM spor camiasını da yakından etkiledi. Saat 13.59’da yaşanan sarsıntının ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ilginç bir paylaşım yaptı. Günay, paylaşımında “Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun” ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılı oyunculardan Ryan Babel de tweetinde, “İstanbul’da ilk deprem tecrübesini yaşadım. Trafik zaten kötüydü fakat asıl şimdi görmelisiniz. Acil durum planı nedir?” ifadesine ver verdi. Falcao da şu paylaşımı yaptı: “Deprem oldu, ailem ve eşim ile birlikte iyiyiz. Umarım depremden etkilenen herkes iyi durumdadır.”