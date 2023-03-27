Stefan Kuntz: Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum, iddialar dedikodudan ibaret

A Milli Takımımız, Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu maç öncesi teknik direktör Stefan Kuntz açıkalamalrda bulunuyor.

"İki maç da farklı konumda. Ermenistan maçı daha hassas bir maçtı. Rakibimiz değişiklikler yapmıştı. Yeni bir hoca ve yeni oyuncularla oynadılar. Biz sahaya taktik anlayışımızı yeterince yansıtamadık. Devre arasında taktiksel değişikliğe gidip olumlu sonuç almak bizim için önemliydi.

"HIRVATİSTAN DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİSİ"

"Bu kez evimizde oynayacağız. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyilerinden birisi. Ermenistan maçında favoriydik ama bu kez favori değiliz. En büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Bu açıdan yarın örnek bir maç oynayacağız."

"FUTBOLUN TEMEL İLKELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEZSENİZ SİSTEMİN ÖNEMİ KALMAZ"

Çağlar Söyüncü'nün Ermenistan maçı sonrası "Üçlü savunmaya hazırlanmak için fazla zamanımız olmadı" sözlerinin sorulması üzerine:

"Kasım ayındaki maçlarda üçlü savunma oynadık Çağlar da kadrodaydı. İlk devredeki eksik olan futboldaki temel ilkelerdi. Siz bunları yansıtmazsanız sahada hangi sistemle oynadığınızın bir önemi yok."

"HIRVATİSTAN'IN GALLER MAÇINI BAZ ALMIYORUZ"

"Hırvatistan'ın son yıllardaki performansını biliyoruz. Biz hazırlıklarımızı Hırvatistan'ı bildiğimiz şekliyle yapıyoruz ve son dakika taçtan gelen bir golle 1-1 sona eren Galler maçını baz almıyoruz"

"YÜZDE YÜZ YALAN"

Bazı oyuncuları oruç tuttukları için kadroya almadığı iddialarının sorulması üzerine Kuntz şöyle cevap verdi:

"Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncularımızın performansları doğrultusunda veriyoruz. Bu yüzde yüz olan bir yalandır. Bu Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Bugün de Hırvat basın mensubundan duyulan bir soru. Bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim halinde olmalıyız?"