Stefan Kuntz: Bize biraz daha süre tanırlarsa, daha iyi yerlere varacağız

Türkiye hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz, maç sonrası konuştu.

İşte Kuntz'un açıklamaları:

"GELİŞME KAYDETTİK"

"Taktiksel olarak hem defansif, hem ofansif yönden gerçekten iyi bir gelişme kaydettik. Arkada sağlam durduk. Tek şut kaleye geldi, o da gol oldu. İskoçya maçında da aynıydı."

"RAHAT BIRAKIRLARSA OLUR"

"Önemli olan 4 tane oyuncu ilk defa A Milli Takım'da oynadı. Bu benim için çok önemli. Beni, ekibimi, takımımızı rahat bırakırlarsa biz bir aile olacağız, daha çabuk kaynaşacağız. Bize güvenmeleri gerekiyor. Biz her maçta üstüne koymaya çalışıyoruz. Bize biraz daha süre tanırlarsa, daha iyi yerlere varacağız."

"ENES ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI"

"Bir Türk atasözü var, 'Şeytanın bacağını kırdı' diye. Enes Ünal için durum böyle."

"HERKESİ GÖZ ÖNÜNDE TUTMALIYIZ"

"Hani Arda Güler konusunu açınca, Onur, Tayyip ve Samet'i de söylemek gerekiyor. Bilhassa Onur çok iyi maç çıkardı. Yeni oynayan herkesi göz önünde tutmalıyız."

"AYNI SEVİYEDE KALIYORUZ"

"Gelişimimizi şuradan görüyorsunuz; biz hem Ozan'ı hem Çağlar'ı aynı anda çıkarıp yerine Cenk ve Tayyip'i koyuyoruz, seviyemiz değişmiyor, aynı seviyede kalıyoruz. Tecrübeli oyuncuların varlığı önemli. Onların performansı sahada bu tarz genç oyunculara güç veriyor. Biz kenetlenme yolundayız. Sahada tecrübeliler ve gençler ile birlikte iyi bir denge kuruyoruz. Hem tecrübeli oyuncularımıza, hem Hakan Çalhanoğlu'na teşekkür ediyorum."