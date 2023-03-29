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Spor

Stefan Kuntz: Ders çıkaracağız

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Mart 2023 Çarşamba 00:54 - Güncelleme:
Stefan Kuntz: Ders çıkaracağız
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Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları:

"3-4 FIRSATIMIZ VARDI"

"Skordan memnun değilim! İlk devrede takımımız taktiksel beklentilerimizi kesinlikle iyi uyguladı. İlk devre 3-4 tane net gol fırsatımız vardı. Ayakları iyi olan Hırvat oyunculara doğru baskı yaptık ve 7-8 tane ciddi hataya zorladık."

"BU KONUDA EKSİK KALIYORUZ"

"Sıcağı sıcağına farkı özetlemeye çalışırsak; rakibimiz ile bizim aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas. Stanisic, ilk temasta çok farklı topu oyuna sokuyor. Biz orada eksik kalıyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."

"DERSLER ALACAĞIZ"

"Biz hep bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte genç oyunculara, böyle zor bir maçta ve zor bir rakibe karşı süre vermemiz önemliydi. Önemli olan genç oyuncular, bu süreyi aldığında elde edecekleri tecrübeyi idmanda veya bizim anlattığımız ile kazanamazlar. Bunu sahada öğrenmeleri gerekiyor. Maçtan sonraki bu zor duruma karşı dersler çıkarmak için çalışacağız."

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

"8 adımımız var. 2 adımı oynadık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi iş çıkarıp kazanmak istiyoruz."

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN DURUMU

"Hakan'ın kasığında bir kas problemi var, zorlama var. Sakatlığı ne kadar ciddi, MR'dan sonra göreceğiz."

"GALLER'İ YENMEMİZ LAZIM"

"Galler, bu grupta yarış içinde olduğumuz rakibi. Onları yenmemiz gerekiyor ki hedefimize ulaşabilelim. Biz her defasında son maçtan sonra oyuncularla kısa bir görüşme yapıp vedalaşıyoruz."

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