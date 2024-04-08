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Spor

Stefan Kuntz için Bundesliga iddiası!

A Milli Futbol Takımı'nun eski teknik direktörü Stefan Kuntz için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bundesliga ekiplerinden Bochum'un, Alman çalıştırıcıyı takımın başına getireceği belirtildi.

8 Nisan 2024 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Stefan Kuntz için Bundesliga iddiası!
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Almanya Bundesliga'da küme düşme potasının bir adım üzerinde yer alan Bochum, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Bild'de yer alan habere göre, kulübün teknik direktör Thomas Letsch ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

ADAYLARDAN BİRİ KUNTZ

Bochum'da teknik direktörlük görevi için beşten az aday olduğu ve bu isimlerden birinin de Stefan Kuntz olduğu öne sürüldü.

A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Stefan Kuntz, Eylül ayında görevinden ayrılmıştı.

A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Bochum, 28 haftası geride kalan Almanya Bundesliga'da topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

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