Stefan Kuntz: İyiydik ama Gianluigi Donnarumma bize izin vermedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Stefan Kuntz, "Portekiz ve İtalya maçlarından ders çıkaracağız. Kendimizi geliştireceğiz. Bu süreçte herkes performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Salih Özcan için mutluyum. Doğukan Sinik de ilk kez oynadı. Performans bizim için çok önemli. Oyuncularımızı bununla yargılıyoruz." dedi.

Stefan Kuntz, "Portekiz 11 milyonluk nüfusa sahip ama FIFA sıralamasında 8. durumdalar. Dünyanın birçok liginde oyuncuları ve hocaları var. Teknik ve pas kalitemizi geliştirmeliyiz. Bireysel olarak iyiydik ama Gianluigi Donnarumma birçok gol pozisyonda bize izin vermedi. Konya'daki seyircilere teşekkür ederim, harikaydılar." açıklamasını yaptı.