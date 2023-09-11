Türkiye A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz, Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız." dedi.

'JAPONYA, KALİTELİ VE SAYGIN BİR TAKIM'

'Ben Japonya'ya gittiğimde, Tokyo'da onların misafirperverliğini yaşamıştım. Aynı zamanda Alman vatandaşı olarak son maçın sonucu bizi üzse de Japonya'nın aldığı skor ve oyun ne kadar kaliteli ve saygın bir takım olduklarını göstermiş oldu.'

'SÜRE ALMAYAN OYUNCULAR'

'Bizim de aslında düşüncemiz, bu maçta şu ana kadar süre veremediğimiz oyuncuları oynatmak. Dolayısıyla onların kararının etkisi olmayacaktır.'

'DÜŞÜNDÜKLERİMİZİ UYGULADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM'

'Göreve başladığımızda hem Hamit Bey'le hem de o zamanki yönetimle hedeflediğimiz ilk konu, Dünya Kupası elemelerini elde etmek ve Uluslar Ligi'nde bir tur yukarıya çıkmaktı. Portekiz'e ne yazık ki imkanımızı kaçırdık. Uluslar Ligi'nde çok rahat bir şekilde B kategorisine çıktık. Bizim göreve geldiğimiz süreçte bir çok oyuncuya milli takım şansı verdik. Bu süreç içerisinde çoğu büyük takımlara transfer yaptı. Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet kariyerine son verdi. Bunun da üstünden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende aslında gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim.'

'POZİTİF UNSURLAR NEGATİFLERDEN ÜSTÜN'

"Herhalde dün İtalya, Makedonya'ya karşı 1-1 berabere kaldı. Bana buraya başladığımda Milli Takım'ın mental yapısı zayıf olduğundan dolayı bu tür maçları çeviremiyor dediler. Letonya'ya karşı iki tane galibiyet aldık 97 sene içinde gibi bir sürede. Faroe Adaları'na kaybettiğimiz maçta gidişatımız fazlasıyla belli olmuştu. Eğer iyi yaptıklarımızı da, dengeli ve eşit bir şekilde değerlendirirsek pozitif olan unsurlar negatif olanlardan daha üstün olacaktır.'

'DİSİPLİNLİ OLMAMIZ GEREKİYOR'

"Japonya Milli Takımı çok teknik, çok özellikli bir takım. Çok koşan bir takım, seri oyunculara sahipler. Taktiğine sadıklar. Bizim de disiplinli olmamız gerekiyor. Bizim için de önemli olan, onlara vereceğimiz karşılık ve onların bizi zorladığı kadar bizim onları zorlamamız olacaktır. Bizim de elimizden geleni yapacağımız konular bunlar olacaktır.'

'OYNAMAYANLARA SÜRE VERECEĞİZ'

"Öncelikle yarınki rakibimizle Hırvatistan'ın oyun tarzını birbirine benzetebileceğimizi düşünmüyorum. Aynı zamanda yarınki maç hazırlık maçı niteliğinde. Bir sonraki ay oynayacağımız maç deplasmanda olacak. Ama kesinlikle yarın, Ermenistan maçında süre alamayan oyunculara süre vereceğiz. Onların da performansını değerlendireceğiz. Beklenmedik anda sakatlıklar olabilir, diğer oyuncuların da bu seviyedeki performansını görmek için onları da böyle bir rakibe karşı kullanmayı düşünüyoruz"

'ALMANYA SORUSUNA CEVAP

"Almanya Milli Takımı ile adınız geçiyor?

"Demek ki o kadar kötü bir hoca değilim."