Stefan Kuntz'dan Hırvatistan'a farklı tarife

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bu akşam saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını ise Fredrik Klyver ile Niklas Nyberg üstlenecek.

FORMASYON DEĞİŞEBİLİR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısında formasyonda değişikliğe gidebilir. Ermenistan maçına 3'lü savunmayla başlayan Alman teknik adam, mücadelenin ikinci yarısında ise 4'lü savunmayı tercih etmişti. İkinci yarıda formasyonun yanında Salih Özcan değişikliği ile orta sahadaki direnci arttırmayı başaran Kuntz'un, Hırvatistan karşılaşmasında da bu oyuncuya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Özellikle Hırvatistan'ın orta sahada tecrübeli ayaklara sahip olmasıyla birlikte bu alanı kalabalık tutmak isteyen Kuntz, Salih Özcan ile birlikte direnci arttırmak istiyor.

MUHTEMEL 11

Kaleyi Ermenistan maçındaki gibi Mert Günok'a emanet edecek Stefan Kuntz, savunmayı; Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturacak. İlk maçta attığı golle takımın geri dönüşünde fitili ateşleyen isim olan Orkun Kökçü ve ikinci yarıda takımın direncini arttıran Salih Özcan'ın yanı sıra kaptan Hakan Çalhanoğlu orta alanda görev yapacak. Kuntz'un kanatlardaki tercihleri ise Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu olacak. Alman teknik adam, gol yollarındaki tercihini ise Enes Ünal'dan yana kullanacak.

HIRVATİSTAN İLE 11'İNCİ MAÇ

Öte yandan Türkiye ile Hırvatistan 11'inci kez rakip olacak. Daha önce oynanan 10 maçta rakibini sadece 1 kez mağlup edebilen Ay-yıldızlılar, 3 maçtan sahadan mağlup ayrıldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu müsabakalarda rakip kaleye 9 gol atma başarısı gösteren milliler, kalesinde ise 13 gol gördü.