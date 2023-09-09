A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BİR İKİ POZİSYON BULDUK"

İlk devre aslında oyuna sergilemek istediğimiz düşüncemizi yansıtamadık. Ermenistan'ı baskı altına aldık, 5-6 pozisyon bulduk ama golü bulamadık.

"ÖZGÜVEN DÜŞÜŞÜ OLDU"

Muhtemelen devredeki 15 dakikanın ardından özgüvenlerinde bir düşüş oldu. Bir pozisyon hatası ve ardından 2 oyuncunun ıska geçmesi rakibin golü bulmasına neden oldu. Ona rağmen hem takım direnmeye çalıştı. Oyuncuları değiştirdikten sonra baskı altına almaya çalıştık Ermenistan'ı. 8 veya 9. pozisyonda golü bulabildik. Takım son ana kadar maçı bırakmadı. Negatif görebileceğimiz konu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı. Bazı oyuncularımız umduğumuz oyunu sahaya yansıtamadı.

"DOĞRU KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Sakin kafayla analiz yapmaya ve kenarda doğru kararı vermeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum.

"DAHA HIZLI OLABİLİRDİK"

İlk devrede biraz daha hızlı oynayabilirdik. Zaman zaman bir adım daha hızlı olmalıydık ama buna rağmen 5-6 pozisyona girebildik. Böyle maçlarda bazen o golü atabilecek forvetin de eksik olduğunu görüyorsunuz.

"DEĞİŞİKLİKLER POZİSTİF ETKİ YARATTTI"

Ermenistan'a karşı 1-1 berabere kalıyorsanız özeleştiri yapmak gerekiyor. Cenk'i sakat olduğu için çıkardık. Değiştirdiğimiz oyuncular sahaya pozitif etki etti.

"ALTI PUANI HEDEFLİYORUZ"

Bize kimse bir şey hediye etmiyor. Ekim ayındaki maçlarda 6 puan almayı hedeflememiz gerekiyor.

"NEYİ ELEŞTİRİYORLAR?"

"İnsanlar neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik. Onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela?"