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Spor

Stefan Kuntz'tan Almanya için eleştiri

A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü ve eski Almanya U21 milli antrenörü Stefan Kuntz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

21 Mart 2024 Perşembe 18:51 - Güncelleme:
Stefan Kuntz'tan Almanya için eleştiri
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A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü ve eski Almanya U21 milli antrenörü Stefan Kuntz, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Kuntz, Alman Futbol Federasyonu'nun, A Milli Takım'a giden yolda büyük engeller nedeniyle yabancı kökenli yetenek oyuncuları milli takıma kazandırma konusunda dezavantajlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

STEFAN KUNTZ'DAN ELEŞTİRİ

Alman teknik adam, "Avrupa Şampiyonası elemelerinde veya Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da oynama şansı, bir Alman milli antrenörü veya DFB'den sorumlu kişi olarak sizin şu anda pek çok genç oyuncuya sunamayacağınız bir şey.' dedi.

KUNTZ'TAN CAN UZUN ÖRNEKLEMESİ

Sözlerine devam eden Kuntz, genç oyuncular ve son olarak Can Uzun gibi isimlerin erken yaşta oynamak için ailelerinin memleketlerindeki milli takımları seçtiğini örnek gösterdi ve Almanya'nın buna bir önlem alamadığını dile getirdi: "Oyuncular belirli bir yaşa ulaştıklarında, diğer ulusların genç oyuncuları genellikle A Milli Takım'da çok daha erken oynama şansına sahip oluyor. Oyuncular da çoğunlukla daha kolay yolu seçiyorlar. İşlerin daha hızlı yürüdüğü, şöhretin neredeyse aynı derecede büyük olduğu yere gidiyorlar."

  • Stefan Kuntz
  • Almanya antrenörü
  • Milli futbol takımı

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