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Spor

Stefan Kuntz'un bir sonraki durağı Başakşehir oldu

Yurt içinde birçok takıma ziyarette bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bugün de Süper Lig ekibi Başakşehir'e ziyarette bulundu.

IHA5 Mart 2023 Pazar 18:22 - Güncelleme:
Stefan Kuntz'un bir sonraki durağı Başakşehir oldu
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir'i ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yurt içindeki ziyaretlerine devam ediyor. Alman Teknik Direktör, son olarak Başakşehir'i ziyaret etti. Kuntz, gerçekleşen ziyaret kapsamında Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Alman çalıştırıcı, ziyareti sosyal medya hesabından Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve ekibiyle birlikte fotoğraf paylaşarak şu notları düştü:

Bugün Medipol Başakşehir'i ziyaret edip Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve ekibi ile görüştüm. Toplantımız çok ilgi çekiciydi. Emre, futbolculuk döneminde uzun süre Türkiye Milli Takımı'nı giydi ve Avrupa'da birçok kulüpte oynadı. Kurduğumuz çok iyi ve yapıcı diyalog için kendisine çok teşekkür ediyorum.

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