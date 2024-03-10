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Spor

Stefano Denswil: Geri dönme ümitlerini bitirmiş olduk

Trabzonsporlu savunma oyuncusu Stefano Denswil, 'Daha önceki maçlarda golleri bulamadığınız zaman rakibinizi bir anlamda canlı tutmuş oluyorsunuz. Ama gollerin arka arkaya gelmesiyle birlikte rakibimizin geri dönme ümitlerini bitirmiş olduk. Herkes çok mutludur ve maçın tadını çıkarmıştır. Saha içinde oynanan oyundan keyif aldık' dedi.

DHA10 Mart 2024 Pazar 00:04 - Güncelleme:
Stefano Denswil: Geri dönme ümitlerini bitirmiş olduk
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Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Stefano Denswil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saha içinde oynanan oyundan keyif aldıklarını söyleyen Stefano Denswil, "Daha önceki maçlarda büyük fırsatlar buluyorduk ancak değerlendiremiyorduk. İkiden fazla gol attığımız çok maçımız olmamıştı. Ancak bu akşam öyle olmadı. Daha önceki maçlarda golleri bulamadığınız zaman rakibinizi bir anlamda canlı tutmuş oluyorsunuz. Ama gollerin arka arkaya gelmesiyle birlikte rakibimizin geri dönme ümitlerini bitirmiş olduk. Herkes çok mutludur ve maçın tadını çıkarmıştır. Saha içinde oynanan oyundan keyif aldık. Geçen hafta yenen ikinci gol ile ilgili pek bir şey demek istemiyorum. Orada bir iletişim hatası oldu. Herkesin o pozisyon üzerine kendi fikirleri olacaktır. Ancak bu konu geride kaldı, artık geleceğe bakma zamanı. Umuyorum bu tür kazalar gelecekte yaşanmayacaktır" diye konuştu. (DHA)

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