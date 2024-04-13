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Spor

Stefano Denswil: Hepimizde büyük hayal kırıklığı var

Trabzonsporlu futbolcular Stefano Denswil ve Batista Mendy, 1-0 yenildikleri Sivasspor maçının ardından konuştu.

13 Nisan 2024 Cumartesi 00:03 - Güncelleme:
Stefano Denswil: Hepimizde büyük hayal kırıklığı var
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Trabzonspor oyuncuları Stefano Denswil ve Batista Mendy, 1-0 kaybettikleri Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 15 pozisyona girdiklerini söyleyen Denswil, "Hepimizde büyük hayal kırıklığı var. İlk yarıyı 3-0, 4-0 bitirebilirdik ama pozisyonları değerlendiremedik. 90 dakikada rakibimiz 3 ya da 4 pozisyon buldu, biz belki 15 pozisyon bulduk. Ancak bunlar futbolda var, pozisyonları değerlendiremediğinizde rakibiniz atabiliyor ve siz de kötü hislerle sahayı terk edebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Hücumda verimsiz olduklarını söyleyen Batista Mendy ise "Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum ama hücum hattındaki verimlilikte eksik kaldığımızı düşünüyorum. Eksiğimiz buydu." dedi.

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