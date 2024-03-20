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  • Stefano Denswil olaylı maçı anlattı! ''Daha önce hiç yaşamamıştım''
Spor

Stefano Denswil olaylı maçı anlattı! ''Daha önce hiç yaşamamıştım''

Trabzonspor'da forma giyen Stefano Denswil, Fenerbahçe'de yaşanan olayları Hollanda basınına anlattı. Böylesini yaşamadığını belirten Denswil, 'Bu futbolun bir parçası değil, bunu görmek istemezsiniz.' dedi. İşte detaylar...

20 Mart 2024 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
Stefano Denswil olaylı maçı anlattı! ''Daha önce hiç yaşamamıştım''
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Trabzonspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Stefano Denswil, Fenerbahçe maçında yaşanan olayları ülkesinin basınına değerlendirdi.

İşte Denswil'in sözleri...

"BÖYLESİNİ YAŞAMADIM"

Denswil, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maç ister Trabzon'da ister İstanbul'da oynansın her zaman çok gergin geçer. Çünkü Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Ancak bu maçtaki atmosfer kadar zehirli bir atmosferi daha önce hiç yaşamamıştım." şeklinde konuştu.

"YERDE BIÇAK GÖRDÜM"

Trabzonsporlu futbolcuların tehdit hissetmediğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Oyuncularımız tehdit hissetmedi çünkü taraftarlar provokatif Fenerbahçeli oyuncuları arıyordu. Görüntüler, birisinin korner bayrağını alıp bir oyuncunun peşinden gittiğini ve yerde bir bıçak olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"İÇERİ GİTMEYE KARAR VERDİM"

Olaylar yaşanmaya başladığı sırada soyunma odasında olduğunu söyleyen Denswil, "Olaylar başladığı sırada neredeyse soyunma odasındaydım. Kısa süre içinde sahada onlarca taraftar vardı. Tabii ki olayları yatıştırmaya çalıştım. Tranbzonsporlu oyuncuların Fenerbahçeli oyuncuları güvenli bir şekilde içeri sokmaya çalıştığını gördüğünüz videolar da var" dedi. 30 yaşındaki futbolcu, sözlerine, "Ancak böyle bir anda kendi güvenliğinizi de düşünmek zorundasınız, bu yüzden geç kaldığım için bir noktada içeri gitmeye karar verdim" diye devam etti.

"BUNU GÖRMEK İSTEMEZSİNİZ"

Denswil, son olarak, "Bu futbolun bir parçası değil, bunu görmek istemezsiniz ve buna göz yumulamaz ama burası Türkiye.." ifadelerini kullandı.

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