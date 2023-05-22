Stefano Okaka: Galatasaray'ı favori olarak görüyorum

Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Okaka, Türkiye Ligi'nin sürekli geliştiğini takımların gelişmek için sürekli paralar harcadığını söyledi. Açıklamalarını şu sözlerle devam ettirdi; "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında bir yarış var ama ben Galatasaray'ı favori olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"SAMPDORİA'NIN DÜŞMESİNE ŞAŞIRDIM"

İtalya Ligi hakkında gelen soruya Napoli'nin şampiyonluğuna çok sevindiğini ve çok hak ettiklerini söyledi. Sampdoria'nın küme düşmesine çok şaşırdığını söyleyen Okaka, Salertinana'nın gösterdiği performansa şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

"AVRUPA KUPALARINA DAMGA VURDUK"

UEFA organizasyonlarında 3 İtalyan takımının bulunması hakkında da konuşan Okaka: Bu sezon Avrupa kupalarına damga vurduk bunun için Inter, Rome ve Fiorentina'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı