Stefano Pioli'den şampiyonluk itirafı!

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, ligdeki şampiyonluk şanslarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Sizce Milan'ın şampiyonluk şansı kaldı mı?" sorusuna Pioli, "Bana öyle geliyor ki bizim için bu konu artık kapandı." ifadelerini kullandı.

Inter ile ilgili konuşan başarılı teknik adam, "Bugünün Inter'i geçen seneki Napoli'nin seviyesinde. Serie A'da sadece bir maç kaybettiler. Bu da ne kadar iyi bir takım olduklarını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Milan şu anda Serie A'da Inter'in 16 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.