27.01.2020 15:31 - Güncelleme: 27.01.2020 15:31

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararı sonrasında kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile prensip anlaşmasına vardı.

Bir süredir Avrupa'nın çeşitli takımlarıyla görüşen ancak ailesinin Fransa'da yaşamasından dolayı kariyerine Fransa'da devam etmek isteyen Nzonzi, Rennes Başkanı Olivier Letang ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray ile sözleşmesini fesh edecek olan Nzonzi, Roma, Galatasaray ve Rennes arasında sözleşme prosedürlerinin tamamlanmasının ardından büyük bir sürpriz olmazsa Fransız kulübü ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Rennes teknik direktörü Julien Stephan: "Nzonzi'nin transer süreci çok ilginç ve bir o kadar zorlu olacak. Nzonzi transferi için bir şeyler yapmaya çalışacağız ancak yapabileceğimizden emin değiliz" ifadelerini kullandı.

(Sporx)