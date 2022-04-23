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Spor

Stjepan Tomas: Maalesef küme düştük, çok üzgünüz

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak küme düşen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 19:06 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, küme düştükleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça iyi başlamadıklarını söyledi.

Tomas, şunları kaydetti:

Maalesef küme düştük. Çok üzgünüz. Maçla ilgili maça kötü başladık. Sonrasında toparlandık oyun olarak kontrolü ele aldık. Yine çok pozisyonlar elde etti, fırsatlar bulduk ama yine atamadık. Daha önce maçı bitirebilirdik ama olmadı. Üzgünüz.

Gazeteciler "Takımınızın maçta gösterdiği fair-playı nasıl yorumluyorsunuz ? sorusuna ise Tomas, şu değerlendirmede bulundu:

Ben o pozisyonu görmedim, belki fair play değildi ama sonra bizim yöneticiler normal pozisyon olduğunu söyledi. Bende oyunculara bağırdım devam etmeleri için ama öyle karar aldılar.

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