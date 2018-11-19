Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Stoke City'den Galatasaray'a Ndiaye teklifi

Galatasaray'da kiralık forma giyen Badou Ndiaye için Stoke City'den ilginç bir öneri geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın kiraladığı Badou Ndiaye için sürpriz bir teklif geldi. Championship'in geride kalan 17 haftasında topladığı 22 puanla ancak 14. sırada kalan ve Premier Lig'e dönmenin çok uzağında bulunan İngiliz ekibi, sarı-kırmızılı ekibe haber gönderdi

Ndiaye'nin bonservisi için görüşmek isteyip istemediklerini sordu. Bu teklifi beklemeyen sarı-kırmızılı yönetim şimdilik İngilizlere olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.

F.Bahçe derbisinin ardından 5 maç men cezası alan Ndiaye bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sinde ilk 11'de forma giydi.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA