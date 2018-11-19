Stoke City'den Galatasaray'a Ndiaye teklifi
Galatasaray'da kiralık forma giyen Badou Ndiaye için Stoke City'den ilginç bir öneri geldi.
Galatasaray'ın kiraladığı Badou Ndiaye için sürpriz bir teklif geldi. Championship'in geride kalan 17 haftasında topladığı 22 puanla ancak 14. sırada kalan ve Premier Lig'e dönmenin çok uzağında bulunan İngiliz ekibi, sarı-kırmızılı ekibe haber gönderdi
Ndiaye'nin bonservisi için görüşmek isteyip istemediklerini sordu. Bu teklifi beklemeyen sarı-kırmızılı yönetim şimdilik İngilizlere olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.
F.Bahçe derbisinin ardından 5 maç men cezası alan Ndiaye bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sinde ilk 11'de forma giydi.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.