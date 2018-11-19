Stoke City'den Galatasaray'a Ndiaye teklifi

Galatasaray'ın kiraladığı Badou Ndiaye için sürpriz bir teklif geldi. Championship'in geride kalan 17 haftasında topladığı 22 puanla ancak 14. sırada kalan ve Premier Lig'e dönmenin çok uzağında bulunan İngiliz ekibi, sarı-kırmızılı ekibe haber gönderdi

Ndiaye'nin bonservisi için görüşmek isteyip istemediklerini sordu. Bu teklifi beklemeyen sarı-kırmızılı yönetim şimdilik İngilizlere olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.

F.Bahçe derbisinin ardından 5 maç men cezası alan Ndiaye bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sinde ilk 11'de forma giydi.

(Fotomaç)