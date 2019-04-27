Stoke City'den Galatasaray'a Ndiaye yanıtı

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren bir yandan yönetim belirsizliğini ortadan kaldırmaya çalışan Galatasaray Yönetimi geçen sezon yaşanan "transfer krizini" bir kez daha yaşamamak için elini bu kez çabuk tutmak istiyor.

Şampiyonluğa koşan takımın konsantrasyonunu bozmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, büyük bir gizlilik içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in "Önümüzdeki sezon da bizimle olsun" dediği NDiaye için Stoke City ile temaslarda bulunan Galatasaray'a ilk cevap olumsuz oldu.

NDiaye'i satış listesine koyan ve 8 milyon euroluk bonservis bedeli koyan Stoke City, Senagalli futbolcunun bir kez daha kiralanmayacağını iletti.

NDiaye'nin transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Stoke Teknik Direktörü Nathan Jones; "Kulüp önümüzdeki sezon için bir transfer planlaması yaptı ve bu planlamaların içerisinde NDiaye de yer alıyor. NDiaye'nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve yeniden aramızda olacak, kulübün Badou konusundaki tavrı bu kez biraz daha sert olacak" şeklinde konuştu.

(Sporx)