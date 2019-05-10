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Stoke City’e asla dönmem

Cim-Bom’un Senegalli yıldızı, İngiliz kulübünün kendisini bir kez daha kiralamayacağı yolundaki kararına tepki gösterip, “Championship’te oynamam. Ya uygun bir satış rakamı belirleyin ya da tekrar kiralayın” diye rest çekti.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da Badou Ndiaye konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın 7.5 milyon euroya Osmanlıspor’dan alıp, 16 milyon euroya Stoke City’ye sattığı, ardından da tekrar kiraladığı 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun yeni sezonda takımda kalmak için İngiliz kulübüne rest çektiği ortaya çıktı.

STOKE 7 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminin ardından Teknik Direktör Fatih Terim’in “Ndiaye’nin seneye de bizimle olmasını istiyorum” raporu sonrasında Stoke City’nin kapısını çalmıştı. İngiliz kulübü ise “Badou’yu yeni sezonda hiç kimseye kiralamayacağız. İsteyen kulüp en az 7 milyon euroyu öder ve bonservisini alır” açıklaması yapmıştı. Senegalli oyuncu ise Stoke City’nin bu açıklamasına sert tepki gösterdi.

2022’YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş derbisinden önce İngiltere’ye giden Ndiaye, Stoke City’li yöneticilere, “Takım küme düştü. Ne buraya dönerim ne de Championship’te oynarım. Ya uygun bir satış rakamı belirleyin ya da tekrar beni Galatasaray’a kiralayın” diye sert çıktı. 2022’ye kadar sözleşmesi olan Senegalli yıldızın, yeni sezonda Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği için bu yola başvurduğu ifade ediliyor.

Başkan Erdoğan, Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi´nin açılışına katıldı.

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