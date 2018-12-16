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Stuttgart kaptanı Gentner'in babası tribünde hayatını kaybetti

Bundesliga'da Stuttgart sahasında Hertha Berlin'i 2-1 mağlup ederken, ev sahibi takım gelen kötü haber nedeniyle galibiyet sevinci yaşayamadı.

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Almanya 1. Lig ekiplerinden VFB Stuttgart, Bundesliga'nin 15. haftasında sahasında ağırladığı Hertha Berlin'i, Gomez'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. 
 
Alman spor basınında yer alan haberlere göre, VFB Stuttgart camiası yaşanan bir acı olay sonrası galibiyete sevinemedi. VFB Stuttgart-Hertha Berlin maçını tribünden izleyen VFB Stuttgart takım kaptanı Christian Gentner'in babası Herbert Gentner'in, maç sırasında fenalık geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak statta vefat ettiği ortaya çıktı.
 
Maçın ardından babasının öldüğünden habersiz yayıncı kuruluşa maçla ilgili röportaj veren Christian Gentner'e acı haberi, soyunma odasına gelen kardeşinin verdiği belirtildi. 
 
Ölüm haberinin duyulmasıyla VFB Stuttgart Kulübü, kulüp sayfasından yas ilan etti. Gentern ailesinin acısını paylaşan kulüp yetkilileri, oyuncusunun babasının neden yaşamını kaybettiği gibi detaylara girmeyerek, kulüp sayfasını dondurdu.

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