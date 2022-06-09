Stuttgart'ta Ömer Faruk Beyaz için karar verildi

Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'taki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratsa da Alman kulübü, genç futbolcudan kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor.

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ÖMER FARUK BEYAZ KİRALIK GÖNDERİLECEK

Bundesliga'da geçen sezon 4 maçta forma giyebilen ve sadece 68 dakika oyunda kalan Ömer Faruk'un, başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi ve tecrübe kazandıktan sonra tekrardan Stuttgart'a dönmesi bekleniyor.

MATEO KLİMOWİCZ VE ROBERTO MASSİMO DA KİRALANACAK

Alman basınında çıkan habere göre; Bundesliga temsilcisi, 18 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'la birlikte, diğer genç futbolcuları Mateo Klimowicz ve Roberto Massimo'ya da kiralık olarak forma giyecekleri kulüpler arıyor. Klimowicz'le ABD takımı Charlotte FC'nin ilgilendiği belirtiliyor.

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STUTTGART 3 FUTBOLCUSUNUN TECRÜBE KAZANMASINI İSTİYOR

3 futbolcu da geride kalan sezonda Stuttgart'ta fazla forma şansı bulamadı ve gelişimlerinde duraklama dönemine girdiler. Ömer'in Massimo ve Klimowicz'le birlikte kiralık olarak gönderilmesi ve maç tecrübesi kazanması hedefleniyor.

ÖMER FARUK BEYAZ'IN SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Roberto Massimo'nun 2023'te sona erecek sözleşmesinin kiralanmadan önce uzatılması beklenirken, Ömer Faruk Beyaz'ın 2025, Mateo Klimowicz'in ise 2024'e kadar Stuttgart'la sözleşmeleri bulunuyor.

Star Gazetesi