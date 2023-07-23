Suat Serdar, Fenerbahçe'ye çok yakın

Geçen sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe yeni sezonda artık 9 yıllık lig zaferi özlemini dindirmeyi hedefliyor.

Jorge Jesus'un sözleşmesinin sona ermesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna yeniden İsmail Kartal'ı oturtan Sarı lacivertliler transferde de geçen sezona oranla daha iddialı hamleler yaparak şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteriyor.

BANKO FERDİ KADIOĞLU

Şu ana kadar 8 isme imza attıran ve transferde durmak bilmeyen Kanarya'da yerli statüsünde oynayan oyuncular da gündemde. Çünkü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 8+3 kuralının devam edeceğini duyurmuştu. Bu durumda Kanarya'da yerlilerden yalnızca Ferdi Kadıoğlu'nun yeri garanti gözüküyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Suat Serdar da bu noktada hedefteki isimlerin başında. Hertha, Bundesliga 2'ye düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Suat'la irtibata geçen Fenerbahçe, oyuncuyla büyük ölçüde el sıkıştı.

6-8-10'DA OYNUYOR

Alman ekibiyle de yapılan pazarlıklara başlandığı ifade edildi. Hertha Berlin ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Suat Serdar, merkez orta sahanın yanı sıra, on numara ve ön libero olarak da forma giyebiliyor.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

Geçen sezon Hertha Berlin'de 33 maçta süre bulan Suat Serdar, 4 gol attı ve 2 asist yaptı. 26 yaşındaki Suat Serdar, Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hassia Bingen altyapısında başladı.

Sırasıyla Mainz, Schalke 04 ve Hertha Berlin formaları giydi. Yıldız futbolcu, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı ve Panzerler'in formasıyla 4 maça çıktı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.