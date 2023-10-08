Şubat sonuna kadar Messi ve takımı sahada olmayacak!

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, MLS'te sahasında FC Cincinnati ile karşı karşıya geldi. Inter Miami sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Cincinnati'ye galibiyeti getiren tek golü 78. dakikada Alvaro Barreal attı.
Bu sonuçla birlikte Cincinnati 68 puana yükseldi. Inter Miami 33 puanda kaldı.
ŞUBAT AYINA KADAR YOK!
Inter Miami'nin, Cincinnati yenilgisinin ardından play-off oynama şansı kalmadı.
MLS'te normal sezon 22 Ekim'de sona eriyor. Play-off oynamayan takımlar, Şubat ayı sonuna kadar maç yapmıyor.