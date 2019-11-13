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Şükrü Hanedar, Henry Onyekuru transferini bitirmek için Fransa'ya gidiyor

Galatasaray’ın Henry Onyekuru transferinde son dakika gelişmesi. Genç yıldızdan olumlu cevap alan ve geçtiğimiz hafta İstanbul’da menajer William D’Avila ile görüşen Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar, transferi bitirmek için Fransa’ya gidiyor.

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Uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

OLUMLU YANIT ALINDI

Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ile bir araya gelmişti. Onyekuru'dan olumlu yanıt alan Hanedar bu kez Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor.

HEDEF KİRALAMAK

Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde Monaco kulübünün yetkilileri ile masaya oturarak kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.

MONACO SICAK BAKIYOR

Monaco kulübünün şu ana kadar faydalanamadığı Onyekuru'yu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

(Takvim)

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