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Spor

Sultanlar Ligi'nde 4. hafta programı belli oldu

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları oynanacak. İşte haftanın programı...

18 Ekim 2021 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:13
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları 19 Ekim Salı günü oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

15.00 Karayolları-VakıfBank (Başkent)

16.00 Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Karaçayır)

16.30 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

18.00 Kuzeyboru-PTT (Aksaray)

18.00 Eczacıbayı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Mimar Sinan)

19.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

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