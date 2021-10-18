Sultanlar Ligi'nde 4. hafta programı belli oldu

18 Ekim 2021 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 10:13

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları 19 Ekim Salı günü oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

15.00 Karayolları-VakıfBank (Başkent)

16.00 Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Karaçayır)

16.30 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

18.00 Kuzeyboru-PTT (Aksaray)

18.00 Eczacıbayı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Mimar Sinan)

19.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)