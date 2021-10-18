Sultanlar Ligi'nde 4. hafta programı belli oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları 19 Ekim Salı günü oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
15.00 Karayolları-VakıfBank (Başkent)
16.00 Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Karaçayır)
16.30 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
18.00 Kuzeyboru-PTT (Aksaray)
18.00 Eczacıbayı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Mimar Sinan)
19.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)