Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında VakıfBank ile PTT karşılaşacak.

Ligde 8. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 VakıfBank-PTT (VakıfBank Spor Sarayı)

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Karayolları-Çukurova Belediyespor (Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

15.00 Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

19 Kasım Pazar:

18.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)