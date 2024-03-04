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Spor

Sultanlar Ligi'nde derbi haftası!

Voleybolda haftanın programı belli oldu. Çarşamba günü Galatasaray Daikin ile Beşiktaş Ayos saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde derbi haftası!
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24'üncü hafta maçları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

AXA SİGORTA EFELER LİGİ

Yarın:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antakya Merkez)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)

6 Mart Çarşamba:

13.00 Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

13.00 TÜRŞAD- Arkas Spor (Adilcevaz Bitlis)

14.00 Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

6 Mart Çarşamba:

13.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)

14.00 Türk Hava Yolları-Çukurova Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

17.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Karayolları (Süleyman Evcilmen Antalya)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)

17.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş Ayos (İstanbul Burhan Felek Vestel)

17.30 PTT- Fenerbahçe Opet (TVF Ziraat Bankkart)

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