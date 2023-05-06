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Spor

Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki play-off final serisinde ilk maç, yarın oynanacak.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 13:53 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor!
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Yarı finalde VakıfBank'ı geçen Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları'nı saf dışı bırakan Eczacıbaşı Dynavit, final serisinde kozlarını paylaşacak.

Toplamda 3 galibiyet elde eden takımın şampiyonluğa ulaşacağı serinin ilk maçı yarın sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Eşleşmede ikinci ve üçüncü müsabakalar ise normal sezonu lider tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Serinin ikinci maçı 9 Mayıs Salı, üçüncü karşılaşması ise 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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