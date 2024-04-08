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Spor

Sultanlar Ligi'nde üçüncülük mücadelesi: VakıfBank-THY

Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncülük mücadelesinde VakıfBank ve Türk Hava yolları karşı karşıya gelecek. Maç, yarın 13.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde üçüncülük mücadelesi: VakıfBank-THY
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ve Türk Hava Yolları'nın mücadele edeceği play-off 3-4'üncülük etabında ilk maç yarın oynanacak.

Serinin ilk maçında Türk Hava Yolları ve VakıfBank, saat 13.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

İkinci maç ise 12 Nisan Cuma günü saat 16.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Seride eşitlik durumunda üçüncü maça yine VakıfBank ev sahipliği yapacak.

İki galibiyete ulaşan takım, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonu üçüncü tamamlayacak.

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