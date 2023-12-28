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Spor

Süper Kupa için analizler yapıldı! İşte İsmail Kartal'ın iki özel planı

Derbide rakibini mağlup edemeyen İsmail Kartal, Süper Kupa'yı Galatasaray'ın elinden almak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Deneyimli çalıştırıcı, A ve B olmak üzere derbi için iki özel plan hazırladı. İşte detaylar...

Sabah28 Aralık 2023 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Süper Kupa için analizler yapıldı! İşte İsmail Kartal'ın iki özel planı
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Fenerbahçe'de gündem Süper Kupa... Ligde oynadığı derbide Galatasaray'a karşı etkisiz bir oyun ortaya koyan ve ağır eleştiriler alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kupaya özel hazırlanıyor.

İKİ OYUN ŞABLONU BELİRLEDİ

Ekibiyle birlikte hafta başından itibaren Samandıra'ya kapanan ve hummalı bir çalışma gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, A ve B planı olmak üzere iki oyun şablonu belirledi.

A PLANI

İsmail hoca, A planını Fred ve İsmail üzerinden kurdu... Maçın ilk düdüğüyle birlikte bu ikili ön alan baskısı yapacak ve Galatasaraylı oyuncuları hataya zorlayarak kapacakları topları hücum hattıyla buluşturacak.

B PLANI

Bu planda istenilen sonuç alınamazsa B planına geçilecek. Kartal'ın B planı ise; çift forvet... 62 yaşındaki çalıştırıcı, ikinci yarının hemen başına Batshuayi'yi oyuna alıp forveti çiftleyecek.

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