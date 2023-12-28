Fenerbahçe'de gündem Süper Kupa... Ligde oynadığı derbide Galatasaray'a karşı etkisiz bir oyun ortaya koyan ve ağır eleştiriler alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kupaya özel hazırlanıyor.

İKİ OYUN ŞABLONU BELİRLEDİ

Ekibiyle birlikte hafta başından itibaren Samandıra'ya kapanan ve hummalı bir çalışma gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, A ve B planı olmak üzere iki oyun şablonu belirledi.

A PLANI

İsmail hoca, A planını Fred ve İsmail üzerinden kurdu... Maçın ilk düdüğüyle birlikte bu ikili ön alan baskısı yapacak ve Galatasaraylı oyuncuları hataya zorlayarak kapacakları topları hücum hattıyla buluşturacak.

B PLANI

Bu planda istenilen sonuç alınamazsa B planına geçilecek. Kartal'ın B planı ise; çift forvet... 62 yaşındaki çalıştırıcı, ikinci yarının hemen başına Batshuayi'yi oyuna alıp forveti çiftleyecek.