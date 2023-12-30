Dün Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesiyle birlikte birçok futbolsever de mağdur oldu. Mücadele için stadyumu dolduran taraftarların para iadesinin yapılması bekleniyor. Tur şirketlerine ödeme yaparak hem umre ibadetini yerine getirmek, hem de derbiyi stadyumdan takip etmek isteyen insanlar da ücretlerin iadesini isteyecek. Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı belirsizken stadyumu dolduran taraftarlar, büyük hayal kırıklığına uğradı. Öte yandan mücadelenin oynanacağı Al-Awwal Park'ta Türk seyircisi tribündeyken stadyumun ışıkları söndürüldü.

KARDEŞ ÜLKEDEN DAVET GELDİ

Kulüplerimizin mücadeleye çıkmama kararı almalarıyla birlikte Azerbaycan basınından Türkiye'ye ilginç bir davet geldi. Azeri basınında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye "Gelin Süper Kupa'yı burada oynayın" mesajı verildi. Bu ifadeler sosyal medyada da gündem oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları da bu mesaja destek vererek takımlarına bu yönde karar almaları yönünde mesajlar yolladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de daha önce yaptığı bir açıklamada "Süper Kupa'nın Bakü'de oynanması çok iyi olur, çok şık olur" ifadelerini kullanmıştı.

TFF DERBİ HABERLERİNİ KALDIRDI

Yayıncı kuruluş da mücadelenin iptal olmasıyla birlikte maddi olarak zarara uğradı. Dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan pankart krizi sonrası tüm taraftarlar kenetlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tişörtlerine izin verilmemesiyle sosyal medyada iki takıma da destek mesajları yollandı. Daha önce de finalin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasını eleştiren taraftarlar, TFF'ye yüklendi. Türkiye Futbol Federasyonu ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadeleye çıkmama kararı almasının ardından resmi internet sitesindeki "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşılaşacak" haberlerini kaldırdı.