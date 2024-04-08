Şanlıurfa'da sadece 3 dakika sahada kalan ve takımı çeken Fenerbahçe hakkında nasıl bir karar verileceği merak ediliyor. F.Bahçe'nin bugün Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve skorun 3-0, Galatasaray lehine tescil etmesi bekleniyor. G.Saray 3. dakikası oynanan maçta 1-0 öndeyken, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi, Sarı-Lacivertllier'in başka yaptırımlarla da karşı karşıya kalmasına neden olacak. Spor hukuçularına göre TFF Disiplin Kurulu, F.Bahçe'nin gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılmasını yasaklayacak ayrıca 1 sezon Süper Kupa'dan men edecek. Böyle bir durumda Fenerbahçe bu sezonu şampiyon tamamlasa da gelecek sezon bu kupada final oynayamayacak.

BARİC DÖNEMİYLE AYNI

Süper Kupa statüsünün 6. maddesinde kupaya katılacak takımların uyması gereken yükümlülükler ve buna uymamaları halinde karşılaşacakları yaptırımlar açıkça belirtiliyor. Buna göre organizasyonun aksaması nedeniyle uğranılan zararlar da F.Bahçe'den tahsil edilecek. F.Bahçe daha önce de benzer bir durum yaşamıştı. Trabzon'da 1997-98'de Otto Baric'in sırtına gelen taş nedeniyle sahadan çekilen sarı lacivertliler, hükmen mağlubiyet ve 1 yıl men cezası almıştı. Kanarya yine aynı yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

TARiHTE BiR iLK YAŞANDI

G.Saray-F.Bahçe karşılaşması, iddia bültenine dahil edilmedi. Sarı lacivertlilerin U19 takımından genç oyuncularla sahaya çıkacak olması nedeniyle maça oran verilmedi. Bahis Türkiye'ye girdiğinden beri ilk kez bir GS-FB derbisi bültende yer almadı.