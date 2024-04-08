İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32
  • EURO
    34,9399
  • ALTIN
    2400.29
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Kupa maçında sahadan çekildi! İşte Fenerbahçe'yi bekleyenler cezalar
Spor

Süper Kupa maçında sahadan çekildi! İşte Fenerbahçe'yi bekleyenler cezalar

Fenerbahçe dün akşam Süper Kupa maçının ilk dakikasında sahadan çekildi. Yaşananların ardından sarı lacivertli kulübün alması muhtemel cezalarda belli oldu. İşte detaylar...

Akşam8 Nisan 2024 Pazartesi 08:53 - Güncelleme:
Süper Kupa maçında sahadan çekildi! İşte Fenerbahçe'yi bekleyenler cezalar
ABONE OL

Şanlıurfa'da sadece 3 dakika sahada kalan ve takımı çeken Fenerbahçe hakkında nasıl bir karar verileceği merak ediliyor. F.Bahçe'nin bugün Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve skorun 3-0, Galatasaray lehine tescil etmesi bekleniyor. G.Saray 3. dakikası oynanan maçta 1-0 öndeyken, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi, Sarı-Lacivertllier'in başka yaptırımlarla da karşı karşıya kalmasına neden olacak. Spor hukuçularına göre TFF Disiplin Kurulu, F.Bahçe'nin gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılmasını yasaklayacak ayrıca 1 sezon Süper Kupa'dan men edecek. Böyle bir durumda Fenerbahçe bu sezonu şampiyon tamamlasa da gelecek sezon bu kupada final oynayamayacak.

BARİC DÖNEMİYLE AYNI

Süper Kupa statüsünün 6. maddesinde kupaya katılacak takımların uyması gereken yükümlülükler ve buna uymamaları halinde karşılaşacakları yaptırımlar açıkça belirtiliyor. Buna göre organizasyonun aksaması nedeniyle uğranılan zararlar da F.Bahçe'den tahsil edilecek. F.Bahçe daha önce de benzer bir durum yaşamıştı. Trabzon'da 1997-98'de Otto Baric'in sırtına gelen taş nedeniyle sahadan çekilen sarı lacivertliler, hükmen mağlubiyet ve 1 yıl men cezası almıştı. Kanarya yine aynı yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

TARiHTE BiR iLK YAŞANDI

G.Saray-F.Bahçe karşılaşması, iddia bültenine dahil edilmedi. Sarı lacivertlilerin U19 takımından genç oyuncularla sahaya çıkacak olması nedeniyle maça oran verilmedi. Bahis Türkiye'ye girdiğinden beri ilk kez bir GS-FB derbisi bültende yer almadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.