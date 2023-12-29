Süper Kupa öncesi son durum! İki takım da otelden ayrılmadı

Süper Kupa maçı öncesinde, iki takımda otellerinde bulunuyor.

Emre Tilev'in aktardığı bilgilere göre; İki takımın da şu ana dek stadyumda olması gerekirken, şu anda iki takım da stadyumda değil. TFF ile toplantı sürüyor, başkanlar içeride ve takımlar da otellerinde. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar. Maçın başlama saatinin uzama ihtimali bulunuyor.

Maçın başlamama durumu da ihtimaller arasında. Eğer maç oynanmazsa, U-19 takımları sahaya çıkacak.