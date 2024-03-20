Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı için yeni bir açıklama geldi.

Şanlıurfaspor Başkanı Haşim İzol, Süper Kupa maçının 7 Nisan'da değil 6 Nisan'da oynanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Şanlıurfaspor Başkanı Haşim İzol, "Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanması şehrimiz için çok güzel bir gelişme. Şanlıurfa şehri olarak, Şanlıurfaspor olarak Galatasaray - Fenerbahçe maçına hazırız. Futbol iklimimizde kaos ortamı var. Umarım bu kaos ortamı Şanlıurfa'daki maçla son bulur. Ben buradan çağrıda bulunmak istiyorum; Fenerbahçe taraftarı da Galatasaray taraftarı da bizim misafirimizdir, başımızın üstünde yerleri vardır" dedi.

"BİZE SON ULAŞAN BİLGİ..."

"Galatasaray - Fenerbahçe maçının ertelenmesi konusunda size ulaşan bir bilgi var mı?" sorusuna Haşim İzol, "Fenerbahçe'nin erteleme konusunda TFF'ye bir talebi oldu. Ancak bu talebi Galatasaray kabul etmiyor. Bize son ulaşan şifahen bilgi Süper Kupa maçının belirtilen 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması. Süper Kupa maçı 6 Nisan Cumartesi günü oynanabilir." cevabını verdi.