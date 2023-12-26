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Spor

Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin VAR hakemi belli oldu. TFF, mücadelenin VAR hakemi olarak Emre Malok'un görev yapacağını açıkladı.

IHA26 Aralık 2023 Salı 12:18 - Güncelleme:
Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu!
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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Volkan Bayarslan olacak.

Bu zorlu mücadelede VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR'da Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.

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