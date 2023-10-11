İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7355
  • EURO
    29,4476
  • ALTIN
    1668.53
  • BIST100
    8373.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'nin bayrakları köprülere asıldı
Spor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'nin bayrakları köprülere asıldı

FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki 3 köprüye asıldı.

IHA11 Ekim 2023 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'nin bayrakları köprülere asıldı
ABONE OL

FIBA Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki üç köprüye asıldı.

Euroleague'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunun ardından FIBA Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve bunu başaran ilk Türk takımı olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asıldı.

Bayrakların köprülere asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli de kulüp personeline yardımcı oldu.

  • FIBA Süper Kupa
  • Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı
  • istanbul

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.