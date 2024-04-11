İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3058
  • EURO
    34,6894
  • ALTIN
    2461.31
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig devlerinin ortak hedefi: Emirhan İlkhan
Spor

Süper Lig devlerinin ortak hedefi: Emirhan İlkhan

Bu sezon Başakşehir formasıyla göz dolduran Emirhan İlkhan'a adeta talip yağıyor. Yıldız oyuncuyu son olarak Süper Lig'in 3 dev ekibi listesine ekledi.

Takvim11 Nisan 2024 Perşembe 21:52 - Güncelleme:
Süper Lig devlerinin ortak hedefi: Emirhan İlkhan
ABONE OL

Başakşehir'in bu sezon Torino'dan kiraladığı Emirhan İlkhan ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HAMLE YAPACAK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, Başakşehir'deki formuyla dikkatleri üstüne çeken Emirhan İlkhan'ı gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü ve sezon sonunda hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Torino ile sezon sonunda temas kuracağı ve transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

2022'de 4.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Torino'nun yolunu turan Emirhan'a şu anda 3 milyon Euro değer biçiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Emirhan İlkhan, bu sezon Başakşehir ekibiyle 29 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 2 gol attı ve 2 de asist katkısı sunmayı bildi. Emirhan'ın, bonservisinin bulunduğu Torino ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Sampdoria'da daha önce kiralık görev alan İlkhan'ın da kariyerine yeniden Türkiye'nin büyük bir kulübünde devam etme isteği olduğu belirtildi.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde 87 maçı bulunan Emirhan İlkhan, 16 gol ve 8 asist de üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.