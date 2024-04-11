Süper Lig devlerinin ortak hedefi: Emirhan İlkhan

Başakşehir'in bu sezon Torino'dan kiraladığı Emirhan İlkhan ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HAMLE YAPACAK



Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, Başakşehir'deki formuyla dikkatleri üstüne çeken Emirhan İlkhan'ı gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü ve sezon sonunda hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Torino ile sezon sonunda temas kuracağı ve transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO



2022'de 4.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Torino'nun yolunu turan Emirhan'a şu anda 3 milyon Euro değer biçiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI



Emirhan İlkhan, bu sezon Başakşehir ekibiyle 29 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 2 gol attı ve 2 de asist katkısı sunmayı bildi. Emirhan'ın, bonservisinin bulunduğu Torino ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR



Sampdoria'da daha önce kiralık görev alan İlkhan'ın da kariyerine yeniden Türkiye'nin büyük bir kulübünde devam etme isteği olduğu belirtildi.

KARİYER RAKAMLARI



Kariyerinde 87 maçı bulunan Emirhan İlkhan, 16 gol ve 8 asist de üretti.