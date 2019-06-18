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Süper Lig ekibinden Wesley Sneijder bombası!

Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Güneydoğu ekibi, transferde büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Takımın başına Sumudica’yı getiren Kırmızı-Siyahlılar, Al Gharafa’da sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

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Mehmet Altıparmak yönetiminde Play-Off şampiyonu olarak Süper Lig’e yükseldikten sonra takımın başına Sumudica’yı getiren Gazişehir’de şimdi gözler transferde. Tarihinde ilk kez dev arenada mücadele edecek olan Güneydoğu ekibi, büyük bombalar peşinde. Kırmızı-Siyahlılar, son olarak Al Gharafa forması giyen dünyaca ünlü yıldız Wesley Sneijder’e teklif götürdü. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar’ın yolunu tutan ve 2 yıllık kontratının sonuna gelen 35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde yine Galatasaray’a önerilmiş, ancak veto yemişti. Kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakan Hollandalı 10 numara için Gazişehir son derece istekli.
 
Ayhan Akman devrede
 
Geride kalan sezonda Adana Demirspor’un da gündemine aldığı Sneijder’e yıllık 1.5 milyon Euro’luk bir öneri gittiği öğrenildi. Sportif direktörlüğünü Ayhan Akman’ın yaptığı Gazişehir’in bu transferi gerçekleştirmek adına tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
 
134 kez milli
 
Hollanda Milli Takımı’yla kariyeri boyunca 134 maça çıkan Wesley Sneijder, tam 30 gol attı. Portakallar’ın en fazla formasını giyen oyuncu unvanına sahip olan ve ülkesinin en önemli yıldızlarından biri olarak göze çarpan yıldız oyuncu yeni sezonda Gazişehir forması giyebilir.
 
Fanatik
 

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