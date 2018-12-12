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Süper Lig ekipleri Vagner Love için sırada

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve devre arasında takımdan gönderilmesi beklenen Vagner Love'a Süper Lig'den birçok talip var.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in 11'de şans vermediği Vagner Love'a teklifler var. Beşiktaş'ın devre arasında göndermeyi planladığı Vagner Love için Süper Lig kulüpleri harekete geçti.

Çaykur Rizespor ve Sivasspor'un Vagner Love için kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Transfere bütçe oluşturmak isteyen siyah-beyazlıların önceliği ise oyuncuyu kiralamak değil, satmak. Brezilyalı golcüyle Corinthians, Santos ve Flamengo da ilgileniyor.

BURSASPOR YİNE İSTİYOR!

Fotomaç'ın haberine göre ise Bursaspor'un da, sezon başında da gündeme gelen Vagner Love'ı listenin başına aldı.

Samet Aybaba'nın çok istediği Brezilyalı golcü için Başkan Ali Ay'ın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la kısa süre içerisinde bir görüşme yapacağı ifade edildi.

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