Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'a davet!

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Süper Kupa maçı, karşılaşma öncesinde yaşanan kriz sebebiyle iptal edildi. Bu gelişme üzerine Süper Lig ekipleri, iki takıma da Süper Kupa maçı için davette bulundu.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Giresunspor kulüpleri, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Süper Kupa maçı için stadyumlarına davet etti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde; "Kapımız açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz."

MKE Ankaragücü: "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet'imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir."

Giresunspor: "Bu akşam oynanması gereken Turkcell Süper Kupa finali öncesinde yaşananlarla ilgili olarak onurlu bir duruş sergileyen Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüplerini yürekten tebrik ediyoruz."

"Atatürk'ün muhafızlığını yapmış bir şehir olarak Turkcell Süper Kupa Finali için her iki güzide kulübümüzü Giresun'da ağırlamaktan mutluluk duyarız."

Antalyaspor: "Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir" dediği Antalya'ya davet ediyoruz!

Sivasspor: "Kupa Finali Sivas'a Yakışır! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır. Bekleriz." paylaşımını yaptı.





