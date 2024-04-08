Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, federasyonun 18 Temmuz'da seçime gideceğini açıkladı.

TFF'YE TEPKİ!

Süper Lig'den bazı kulüpler ise TFF'ye tepki gösterdi ve seçimin bir an önce yapılmasını istedi.

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ının imza vermesi durumunda, 30 gün içinde seçime gidilmek zorunda. Kulüpler, 24 Mayıs ya da 6 Haziran'da seçime gidilmesini istiyor.



İşte kulüplerden yapılan açıklamalar...

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ

"Gerçekten futboldan anlamadıklarının bir ispatı daha. Kendilerine göre akıllıcı bir plan. 18 Temmuz geldiği zaman bazı play-off maçları başlamış olacak. Yeni gelen yönetim planlama yapamayacak. Hakemler konusunda bazı tasarruflar alınamayacak. 18 Temmuz'da seçim yapmaktansa hiç yapmamak daha iyi. Mayıs ortası gibi seçimin olması lazım. Ama akıllıca plan. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç alırız, sonra bir şekilde devam ederiz düşüncesi. Bugün kulüplerin istediği, TFF'nin devam etmemesi yönünde. Ama dikkat ederseniz aday olmayacağız demiyorlar. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na federasyon olmadan mı gitsin diyorlar. Şimdi düğmeye basarsak federasyon belli olur. Neden biz temiz futbolu hak etmiyoruz. 85 milyonluk bir ülkeyiz."

BEŞİKTAŞ

"Kulübümüzden Açıklama TFF Yönetim Kurulunun 18.07.2024 olarak duyurduğu Seçimli Genel Kurul kararının, sorunların çözülmesi adına acil alınması gereken kararlar söz konusuyken, hiçbir öneri sunulmadan belirlendiğini öğrendik.

Türk futbolunun tüm hatlarıyla kaos yaşadığı, yeni ve yıpranmamış bir yönetime ivedilikle, en çok ihtiyaç duyduğu dönemde 2024-2025 sezonunun başlamasına birkaç hafta kala 18 Temmuz tarihinde seçime gitmek Türk futboluna faydadan çok zarar getirecektir.

Bu duyurunun, futbolumuzun içinde bulunduğu kaotik durumun örneğinin yaşandığı bir günde bu şekilde yapılmasını doğru bir tutum olarak değerlendirmediğimizi ve kabul etmediğimizi belirtmek isteriz."

"Sahaya girilerek hakeme yumruk atıldığı, takımların sahadan çekildiği, sahaya giren taraftarlarla sporcular arasında arbedelerin yaşandığı, ceza kurullarına sevklerin ya belirlenen tarihten önce alınarak uygulandığı, ya da bekletilerek baskı altında yapıldığı ve uygulandığı, VAR kararlarının sorgulandığı, gizli toplantıların kayıtlarının sızdırıldığı, süper kupanın bir krize dönüştürüldüğü, sürecin yönetilmediği örneklerinde olduğu gibi onlarca örnek varken, futbol ailesinin demokratik iradesini sekteye uğratacak, profesyonel yeni bir organizasyon yapısına ihtiyaç duyduğumuz bu kritik dönemde ülke futboluna zaman kaybettirecek bu kararın tarihi kabul edilebilir değildir.

Türk Futbolunun kaybedecek tek bir günü dahi olmadığına inanıyoruz. TFF statüsü genel kurulun nasıl toplanacağını düzenlemektedir. Hiçbir kişi ve yönetim genel kurul iradesinin üstünde olamaz. Türk futbolunun bir üç ay daha bu anlayışla yönetilerek içinden çıkılamayacak sorunlara gömülmesine Beşiktaş JK olarak razı olmadığımızı belirtir, hukukun ve talimatların bize tanıdığı hakları diğer kulüplerimiz ve futbol ailesinin paydaşlarıyla birlikte sonuna kadar kullanacağımızı belirtmek isteriz.

Beşiktaş JK olarak tavrımız nettir. TFF seçimleri çok adaylı olarak yapılmalı, kurulları da atamayla değil seçimle belirlenmelidir. Başta MHK'nın oluşturulması ve buna bağlı olarak VAR uygulamalarından kaynaklanan büyük sorunun çözülmesi için 18 Temmuz tarihinde göreve gelecek yeni yönetimin hızlı ve doğru karar alması neredeyse imkansızdır.

Türk futbolunun tüm kaos ve yanlışlarından kurtulması, lig statülerinin ve kurullarının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için, zaman kaybetmeden 2023-2024 sezonun bitimiyle birlikte toplanacak genel kurulla seçilecek yeni yönetime ihtiyaç olduğuna inancımızı kamuoyuyla paylaşırız."

SAMSUNSPOR

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 18.07.2024 tarihi için Seçimli Genel Kurul kararı alındı. Ancak, açıklanan Genel Kurul tarihi oldukça geç olduğu gibi, bu tarihe kadar 3.5 aylık sürede ne gibi aksiyonlar alınacağı konusunda hiçbir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı.

Futbolumuzdaki mevcut ortam ve gidişat ile MHK ve VAR'ın günden güne artan haksız ve hakkaniyetiz kararları dikkate alındığında, her geçen gün kan kaybeden ve marka değeri düşen Türk Futbolumuzun kaybedecek bir dakikası dahi bulunmamaktadır. Her zaman temiz, adil ve eşit futbolu savunan Samsunspor Futbol Kulübü ve Camiası; Süper Kupadaki bardağı taşıran son damladan sonra, futbolumuzdaki bu mevcut ortam ve kötü gidişattan oldukça rahatsızdır.

Bu nedenle, Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yapması gereken, ivedilikle alacağı aksiyonlar ile Türk Futbolunu bu kaos ortamından ve kötü gidişattan bir an evvel çıkarması olacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talebimiz; sezon sonunu beklemeden hızlı bir şekilde Seçimli Genel Kurula gidilmesinin sağlanması ve herkes için adil bir seçimin gerçekleştirilmesidir.

Ayrıca, seçimli Genel Kurulda başkanlık yarışının çoklu adaylı yapılması ve TFF'nin tüm kurullarının da adil bir biçimde seçimle belirlenmesi gerekliliğini kamuoyunun dikkatine sunarız."

PENDİKSPOR

"TFF Yönetim Kurulu'nun hiçbir öneri ve demokratik sürece gerek duymadan açıkladığı 18 Temmuz 2024 tarihli seçim kararının Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamının düzelmesi için çok geç bir tarih olduğu kanısındayız. TFF'nin mevcut düzenin düzelmesi ve Türk futbolunun hak ettiği güzel günlere ulaşması için bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini düşünüyoruz

TFF'nin Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına belirledikleri gibi 18 Temmuz'da değil acil olarak sezon sonunda seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Böylece yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu daha iyi yerlere getirme çalışmaları için yeni sezon öncesinde ihtiyaç duyacakları zamana sahip olacaklarını umuyoruz. Günden güne futbolumuzu bir bataklığa saplayan TFF Yönetim Kurulu'nun, Türk futbolunun geleceğini ve İyiliğini düşünüyorsa, bir an önce mantıklı ve doğru olan kararları almasını rica ediyoruz."

ADANA DEMİRSPOR

"TFF Yönetim Kurulunun, bugün açıklamış olduğu 18 Temmuz 2024 tarihli genel kurulunda gerçekleşecek seçim kararının, mevcut Türk Futbolunun yaşamış olduğu kaos durumu içerisinde geç bir tarih olacağı kanısındayız. Konuya ilişkin olarak, hiçbir öneri almadan, hiçbir demokratik sürece ihtiyaç duymadan belirlenen bu tarihin ivedilikle 2023 - 2024 sezonunun hemen bitiminde yapılmasına ihtiyaç olduğu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Yeni sezonda her şeyden önce, Türk Futbolunun bu sezon yaşamış olduğu tüm olumsuzlukları değerlendirerek, bir daha yaşanmaması adına atılacak tüm adımlar ve kararlar önceliğimiz olmalıdır. 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan 2024 - 2025 Trendyol Süper Ligi'nin sağlıklı ve profesyonel bir şekilde ilerleyebilmesi için; tüm kurulları ile yenilenmiş ve doğru organize edilmiş bir Futbol Federasyonu'na ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aynı anlayış ve aynı tutumla 18 Temmuz 2024 gibi bir tarihe kadar daha yönetilmesi Türk Futbolu'na sadece zarar verecektir."

"18 Temmuz tarihinin bir an önce öne çekilmesi hususunun değerlendirilerek, doğru zamanlama ile önümüzdeki sezon Futbolumuzu yeniden hak ettiği konuma taşımak gayesi ve inancı şu an Türk Futbolunun tüm dinamiklerinin önceliği olmalıdır."

İSTANBULSPOR

"HALA ANLAMADINIZ MI?

Sizden sonra gelecek yeni yönetimin bu şekilde elini kolunu bağlama düşüncenizin, A Milli Takımın başarısından nemalanarak yeniden seçilirim ümidinizin, Yeni sezona etki edecek tüm önemli kararları alıp, seçime gitme amacınızın, Deve kuşu gibi kafanızı kuma gömerek, nasılsa düzelir anlayışınızın, Anlamadığınız işleri, anladığını iddia edenlerle yapmaya çalışmanızın, Her türlü kararı alırken adil ve adaletli olmak yerine, tarafgirlik yaparak taraf toplama beklentinizin, Futbolun içinde olduğu ateşi söndüreceğiz diye su sıkmak yerine, hala farklı yolları veya kişileri öne atarak benzin dökmenizin, Bize bir şey olmaz nasılsa diye suskun kalmanızın, Beyhude bir çaba olduğunu hala anlamadınız mı? Türk Futbolunu düşürdüğünüz kaosun derhal sona ermesi için, yarından tezi yok olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gereken kişilerin, Türk Futbolunu düşünmek yerine, kendi koltuklarını düşünmeyi tercih ettiğini, bugün yapılan açıklama ile tüm kamuoyu teyit etmiş durumdadır. Bu yaklaşımın yarattığı sorunların giderilmesi bile çok uzun sürecekken, kendi koltuğunu korumak isteyenlerin seçim kararını daha da ötelemeye çalışması beyhudedir."

"Söz ağızdan bir kere çıkar!" yaklaşımını düstur edinen İstanbulspor olarak, sözümüzün arkasında olduğumuzu yineleyerek; futbolun diğer paydaşlarını da aynı yaklaşım çerçevesinde, içinde bulunduğumuz kaosu yarından tezi yok sona erdirmek için, TFF Statüsü uyarınca toplanabilecek en kısa sürede olağanüstü seçimli genel kurulun yapılması için gereğini yapmaya çağırmaktayız. 18.07.2024 tarihinde yapılacak bir seçimin 2024/2025 sezonunun da boşa harcanmasına neden olacağını unutmadan; tüm futbol paydaşları da, üzerlerine düşen sorumluluğu gereğince yerine getirmek zorundadır.

Bu doğrultuda TFF Yönetiminin de, kendilerini futbol paydaşı saymaları halinde, TFF Statüsünün 29/2. Maddesi uyarınca, yeni seçilecek yönetimin de önünü kapatmamak adına ve A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası öncesinde bu kaotik ortamdan etkilenmemesi için; Sayın Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olmayacağına dair beklenen açıklaması ile birlikte, ligler bitmeden, bugün itibarıyla yapılabilecek en erken tarihte olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapmaya ve bu genel kurul vesilesiyle Türk Futbolu'nun geleceğini kurtarmaya davet ediyoruz."