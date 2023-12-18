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Spor

Süper Lig ekiplerine kötü haber! Chelsea kararını verdi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Noni Madueke'nin devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılmamasına karar verdi. Oyuncunun ismi, zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılıyordu.

18 Aralık 2023 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
Süper Lig ekiplerine kötü haber! Chelsea kararını verdi
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Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle anılan, Chelsea forması giyen Noni Madueke'nin geleceği belli oldu.

CHELSEA KARARINI VERDİ

The Athletic'de yer alan habere göre Chelsea, 21 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusunun devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılmamasına karar verdi.

PSV Eindhoven'den 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Noni Madueke forma giymekte zorlanmasına rağmen takımdan ayrılmayacak.

8 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Chelsea formasıyla ikisi ilk 11 olmak üzere yalnızca 8 maçta forma giyen Noni Madueke bu karşılaşmalarda 1 gollük skor kaktısı sağladı.

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