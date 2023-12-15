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Spor

Süper Lig ekipleriyle anılıyordu! Donny van de Beek'ten kötü haber geldi

Manchester United'ın orta sahası Donny van de Beek'in Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a kiralık olarak transfer olduğu duyuruldu. Hollandalı oyuncunun ismi zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılıyordu.

15 Aralık 2023 Cuma 20:40 - Güncelleme:
Süper Lig ekipleriyle anılıyordu! Donny van de Beek'ten kötü haber geldi
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Adı zaman zaman Süper Lig ekipleri ile anılan Donny van de Beek'in yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Eintracht Frankfurt, Manchester United forması giyen 26 yaşındaki Hollandalı orta saha Donny van de Beek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Eintracht Frankfurt'un 6 aylık kiralık olarak Manchester United'a ne kadar ücret ödeyeceği belli olmasa da satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu da söylendi.

62 MAÇA ÇIKTI

2020 yılında 39 milyon euroya transfer olan Donny van de Beek, Manchester United formasıyla 62 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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