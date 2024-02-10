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Spor

Süper Lig takımları tercihini yabancıdan yana kullandı!

Trendyol Süper Lig takımları, ara transferde yabancı oyuncuya yöneldi.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 01:44 - Güncelleme:
Süper Lig takımları tercihini yabancıdan yana kullandı!
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Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 11 Ocak'ta başlayan ve yaklaşık 1 ay süren transferde Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna 87 oyuncu dahil etti.

Alınan futbolcuların 63'ünü yabancı uyruklular, 24'ünü yerli oyuncular oluşturdu. Süper Lig temsilcilerinin kadrosuna kattığı 63 yabancı futbolcu, 39 ülkenin pasaportunu taşıyor.

EN FAZLA SENEGALLİ VE ARNAVUT

Süper Lig temsilcileri, ara transferde en fazla Senegalli ve Arnavut futbolcu transfer etti.

Ara transferde alınan yabancı oyuncular arasında en fazla transfer edilen ülke vatandaşı 5 futbolcuyla Senegalli ve Arnavutlar oldu. İtalyanlar ile Brezilyalılar dörder futbolcuyla ikinci, Fildişi Sahili ise 3 oyuncuyla 3. sırada yer aldı.

Belçika, Hırvatistan, Kamerun, Nijerya, Özbekistan, Bosna Hersek, Portekiz ve Sırbistan vatandaşı ikişer oyuncunun transfer olduğu Süper Lig'de birer Almanya, Angola, Ekvator, Fransa, Gana, Güney Kore, Haiti, Honduras, İngiltere, İran, İspanya, Kazakistan, Kolombiya, Kongo, Norveç, Polonya, Romanya, Tunus, Cezayir, Hollanda, Fas, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Libya, Zimbabve ve Yunanistan vatandaşı sözleşme imzaladı.

SEKİZ KULÜBÜN TÜM TERCİHİ YABANCI

Süper Lig'de ara transfer döneminde yeni oyuncu alan 19 kulübün 8'i tercihinin tamamını yabancıdan yana kullandı.

Sezonun ilk yarısında forma giyen birçok yıldız oyuncusuyla yollarını ayıran Adana temsilcisi 9, düşme hattındaki TÜMOSAN Konyaspor ara transferde 8 futbolcu aldı. Bunların tamamının yabancı olması dikkati çekti.

Alanyaspor (3), RAMS Başakşehir (4), Beşiktaş (4), Galatasaray (3), Mondihome Kayserispor (3) ve Trabzonspor (1) aldığı tüm oyuncularda tercihi yabancıdan yana oldu.

Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Yılport Samsunspor ve EMS Yapı Sivasspor, yabancının yanı sıra yerli futbolcu da tercih etti.

YERLİ VE YABANCI TRANSFER SAYILARI

TakımTransfer sayısıYabancıYerli
Adana Demirspor99-
Konyaspor88-
Sivasspor844
Fatih Karagümrük752
Kasımpaşa642
MKE Ankaragücü633
Gaziantep FK541
Hatayspor514
Çaykur Rizespor413
Fenerbahçe422
Beşiktaş44-
Başakşehir44-
Alanyaspor33-
Galatasaray33-
Pendikspor321
Kayserispor33-
Samsunspor321
İstanbulspor1-1
Trabzonspor11-

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