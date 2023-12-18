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Spor

Süper Lig'de 17. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemler TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

18 Aralık 2023 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
Süper Lig'de 17. hafta hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:

Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan

İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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