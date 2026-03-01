İSTANBUL 9°C / 4°C
1 Mart 2026 Pazar
  Süper Lig'de 24. hafta sona erdi: İşte son durum...
Spor

Süper Lig'de 24. hafta sona erdi: İşte son durum...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Galatasaray farkı 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İşte sonuçlar ve puan du

1 Mart 2026 Pazar 23:00
Süper Lig'de 24. hafta sona erdi: İşte son durum...
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Günün şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Diğer müsabakalarda ise Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor, Samsunspor ile de Gaziantep FK 0-0'lık eşitliği bozamadı.

Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 58'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

İkinci sıradaki sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti.

Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Trabzonspor, 51 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 24. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, 2 müsabakayı ise konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 18 gol kaydedildi.

SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-1

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-3

Kocaelispor-Beşiktaş: 0-1

Göztepe-ikas Eyüpspor: 0-0

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 3-1

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: 0-0

Samsunspor-Gaziantep FK: 0-0

Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY24184258184058
2.FENERBAHÇE24159054233154
3.TRABZONSPOR24156348282051
4.BEŞİKTAŞ24137445291646
5.GÖZTEPE24119427161142
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 24116742261639
7.SAMSUNSPOR2471162527-232
8.KOCAELİSPOR2486102125-430
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ247893040-1029
10.ÇAYKUR RİZESPOR246993135-427
11.CORENDON ALANYASPOR2451182630-426
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2466122834-624
13.HESAP.COM ANTALYASPOR2466122438-1424
14.TÜMOSAN KONYASPOR2458112737-1023
15.İKAS EYÜPSPOR2457121935-1622
16.KASIMPAŞA2448122035-1520
17.ZECORNER KAYSERİSPOR24311101843-2520
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2434172145-2413

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

7 Mart Cumartesi:

16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

8 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)

13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)

9 Mart Pazartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)

