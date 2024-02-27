İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,11
  • EURO
    33,8264
  • ALTIN
    2032.15
  • BIST100
    9334.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 27. hafta sona erdi! İşte oluşan puan durumu...
Spor

Süper Lig'de 27. hafta sona erdi! İşte oluşan puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

AA27 Şubat 2024 Salı 01:41 - Güncelleme:
Süper Lig'de 27. hafta sona erdi! İşte oluşan puan durumu...
ABONE OL

Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 72 yapan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında toplam 28 golün atıldığı karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

SONUÇLAR

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: 3-0

Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: 3-2

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 0-2

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1

EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-0

İstanbulspor-Beşiktaş: 0-2

Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: 2-1

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY27233157154272
2.FENERBAHÇE27224170224870
3.TRABZONSPOR27144943331046
4.BEŞİKTAŞ2714493931846
5.KASIMPAŞA27116104850-239
6.EMS YAPI SİVASSPOR2791083437-337
7.RAMS BAŞAKŞEHİR27106113533236
8.ÇAYKUR RİZESPOR27106112840-1236
9.BITEXEN ANTALYASPOR2781183231135
10.MONDİHOME KAYSERİSPOR2710893538-335
11.YILPORT SAMSUNSPOR2796123336-333
12.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2771193936332
13.CORENDON ALANYASPOR2761293240-830
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2778123231129
15.MKE ANKARAGÜCÜ27611103235-329
16.ATAKAŞ HATAYSPOR27611103237-529
17.GAZİANTEP FK2777133140-928
18.TÜMOSAN KONYASPOR27610112639-1328
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2768133255-2326
20.İSTANBULSPOR2736182051-3112

NOT: Kayserispor ve İstanbulspor'un 3'er puanı silindi.

28. HAFTA

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

  • Trendyol Süper Lig
  • 27 hafta
  • futbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.