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Spor

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak tek müsabakayla start alacak.

AA7 Mart 2024 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlıyor
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Süper Lig'de haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

9 Mart Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

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